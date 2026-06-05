Evlerinde kurşunlandılar! Karı koca hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 40 yaşındaki evli çift H.D. ve Y.D.'nin evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda evli çift, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Saat gece 01.00 sularında meydana gelen olay, Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta gerçekleşti.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Alınan bilgilere göre H.D. ve Y.D.'nin evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek şüpheli, yanındaki tabanca ile evli çifte ateş açtı. Ardından H.D. ile Y.D. başlarından vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından evli çiftin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı. (DHA)