Çocuk parkında silahla poz verdi saatler sonra cinayet işledi! Göz göre göre gelen ölüm

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı, dün akşam saatlerinde silahlı bir saldırıya sahne oldu. Parkta bulunan 48 yaşındaki Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Kaplan, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

SALDIRI ÖNCESİ SİLAHLI FOTOĞRAF DOSYADA

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden 19 yaşındaki B.Ö.’nün, olaydan birkaç saat önce cinayet mahali olan parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Şüphelinin eylem öncesi yaptığı bu paylaşım soruşturma dosyasına dahil edilirken, olayla ilgili adli süreç sürüyor. (DHA)