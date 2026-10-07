Biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'a Danilo Zanna'dan sürpriz teklif! Müge Anlı açıkladı

Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı nedeniyle ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyası ele alınmaya devam ediyor.

Süreç kapsamında hukuki adımlar atılırken, MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'dan Hamid'e sürpriz bir teklif geldi.

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, ünlü şef Danilo Zanna'nın Hamid’in durumunu yakından takip ettiğini bildirdi. Zanna, İzmir'in Balçova ilçesinde açılış hazırlıklarını yürüttüğü yeni restoranında Hamid Yorulmaz’a çalışma imkanı teklif etti. Ünlü şef, mesajında "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid'in dosyasıyla ilgili soruşturma başlatılmış, annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı. Anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.