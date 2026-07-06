Bir grup çocuk sınıf arkadaşlarını öldüresiye dövdü! O anlarda kameralar kayıttaydı

Arnavutköy'deki bir parkta buluşan bir grup çocuk, bir süre tartıştıkları sınıf arkadaşlarını tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. O anları kaydeden çocuklar, darbedilen çocuğun annesinin şikayet etmesi üzerine yakalandı.

Arnavutköy'de mahallelinin 'Uçurum Parkı' olarak isimlendirdiği alanda, bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine ise 4-5 kişilik grup, arkadaşlarını yere yatırıp tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bir süre devam eden kavga, diğer çocukların araya girmesiyle bitti. O anlar, gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbedilen çocuğun annesi ise olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Annenin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini belirledikleri çocukları yakaladı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)