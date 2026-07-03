Hastanede şiddet infiali: Tıbbi sekretere çirkin saldırı!

Son dönemde art arda yaşanan doktora ve hemşireye şiddet olaylarının ardından, sağlık çalışanlarına yönelik dinmek bilmeyen şiddet dalgası infial yaratmaya devam ediyor. Sağlıkta şiddet terörünün son adresi bu kez Diyarbakır oldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir tıbbi sekreter, görevini yaptığı esnada darbedildi.

"DOKTOR YOK" DEDİ, DARBEDİLDİ

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye gelen bir erkek hasta, ilaç raporunun yazılması amacıyla daha önce kendisini muayene eden doktora ulaşılmasını talep etti.

O sırada görevde olan tıbbi sekreter S.C., hastaya aradığı doktorun o gün hastanede görevli olmadığını, kendisine ulaşılamayacağını izah etti ardından erkek hasta ile tıbbi sekreter S.C. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ: GÖREVİ BAŞINDA DARBEDİLDİ!

Hasta, tartışmanın büyümesi üzerine koridorlarda dehşet saçarak tıbbi sekreter S.C.’yi darbetti. Hastane koridorlarında büyük infial yaratan ve çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan çirkin saldırının ardından adli süreç başlatıldı.

GÖZALTI KARARI GELDİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Saldırıya uğrayan tıbbi sekreter S.C., yaşadığı darp olayının ardından darp raporu aldı. S.C.'nin resmi olarak şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek ismi henüz belirtilmeyen erkek şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri devam ediyor.

Sağlık çalışanları ise ardı arkası kesilmeyen bu şiddet olaylarına karşı bir an önce daha caydırıcı önlemler alınmasını bekliyor. (DHA)