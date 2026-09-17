Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Bingöl'de uyuşturucu kullanımı ve ticareti için yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 88,45 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Birçok ilde Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
88,45 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreste yapılan aramada 88,45 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli kişi tutuklandı.