Halk TV Türkiye Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Bingöl'de uyuşturucu kullanımı ve ticareti için yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.