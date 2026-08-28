Bingöl’de düğün dönüşü korkunç kaza: 600 metrelik uçuruma yuvarlandılar

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Kaza, gece saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen Mehmet Akgönül (21) yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç, yaklaşık 600 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen uçuruma yuvarlanan araçtaki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, araç sürücüsü Mehmet Akgönül (21) ile Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan’ın (10) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan İ.A. (24), C.T. (15), B.A. (19), M.A. (21) ve A.B. (17) ise ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CENAZELER KÖYLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, Genç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Akgönül’ün cenazesi Günkondu köyünde, Hasan Bingöl, Barış Ayvaz ve Osman Aslan’ın cenazeleri ise Yatansöğüt köyünde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)