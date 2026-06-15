Bingöl'de araba dere yatağına devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin kimliği Ö.K. olarak belirlendi.

OTOMOBİL YEDİSU-KARLIOVA KARA YOLUNDA DEVRİLDİ

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HT 1539 plakalı otomobil, Yedisu-Karlıova kara yolunun Elmalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda araçtan çıkarılan Ö.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer bir kişi ise ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.K.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)