Otomobil şarampole devrildi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden anne hayatını kaybetti, sürücü baba ve 2 çocuğu ise ağır yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen kaza, Sivas-Yozgat kara yolu Sazlıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 35 AHS 629 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü A.A. ile araçta bulunan 31 yaşındaki eşi S.A. çocukları 8 yaşındaki A.A. ve henüz 1 yaşında olan A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, ağır yaralanan S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞIR YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ve 2 çocuğu, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

KURBAN BAYRAMI ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Feci kazaya dair elde edilen bilgilere göre, ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi. (AA)

