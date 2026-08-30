Bıçaklanan YENİ Partili vekilin sağlık durumu hakkında açıklama

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Meriç'i tedavi gördüğü hastanede YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile birlikte ziyaret eden Zeybek, "Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görmek hepimizi mutlu etti." dedi.

"İYİ OLDUĞUNU GÖRMEK HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç’i, tedavi gördüğü hastanede İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul Milletvekillerimiz Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile birlikte ziyaret ettik. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görmek hepimizi mutlu etti. Kıymetli yol arkadaşımızın çok kısa süre içerisinde yeniden Gazianteplilerin yanında, sahada ve görev başında olacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Melih Meriç’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramızda görmeyi diliyorum."

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç

ESNAF ZİYARETİNDE BIÇAKLANMIŞTI

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos'ta Gaziantep'te gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırganın kimliğini hastaneye kaldırılırken sedyede söyleyen Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Meriç'in tedavisi sürerken, olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.