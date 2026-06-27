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Halk TV Türkiye Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor

Beyoğlu’nda motosikletle gelen kasklı iki kişi, bir iş yerinin önüne çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı. Gece yarısı meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı, çevrede hasar oluştu. Polis, şüphelileri arıyor.

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Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor
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Beyoğlu’nda gece saatlerinde bir iş yerinin girişine bırakılan patlayıcı infilak etti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı bina girişleri ile araçlarda hasar meydana geldi. Bombanın, çivi ve bilye ile güçlendirildiği öğrenildi.

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 1

Olay, saat 02.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde yaşandı. Taksim yönünden motosikletle gelen kasklı iki kişi, bir iş yerinin girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı. Şüpheliler bölgeden uzaklaştıktan kısa süre sonra patlama oldu.

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sokakta çok sayıda çivi ve bilye bulundu. Patlama nedeniyle bir iş yerinin girişi, bir apartmanın kapısı ve çevredeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 3

İŞ YERİ SAHİBİNDEN İLK İFADE

Hasar oluşan iş yerinin sahibi 65 yaşındaki Adıgüzel Ç, polise verdiği ifadede yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini söyledi. Gündüz saatlerinde kendisinin, akşamları ise 39 yaşındaki oğlu Ali Ç.’nin iş yerinde bulunduğunu belirten Adıgüzel Ç., kimseyle husumetlerinin olmadığını ifade etti.

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 4

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 5

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Polis ekipleri, motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor - Resim : 7

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bomba Taksim Beyoğlu
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