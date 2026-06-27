Beyoğlu’nun göbeğine çivili bilyeli bomba bırakıp kaçtılar! Polis motosikletli 2 kişiyi arıyor

Beyoğlu’nda gece saatlerinde bir iş yerinin girişine bırakılan patlayıcı infilak etti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı bina girişleri ile araçlarda hasar meydana geldi. Bombanın, çivi ve bilye ile güçlendirildiği öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde yaşandı. Taksim yönünden motosikletle gelen kasklı iki kişi, bir iş yerinin girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı. Şüpheliler bölgeden uzaklaştıktan kısa süre sonra patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sokakta çok sayıda çivi ve bilye bulundu. Patlama nedeniyle bir iş yerinin girişi, bir apartmanın kapısı ve çevredeki bazı araçlarda hasar oluştu.

İŞ YERİ SAHİBİNDEN İLK İFADE

Hasar oluşan iş yerinin sahibi 65 yaşındaki Adıgüzel Ç, polise verdiği ifadede yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini söyledi. Gündüz saatlerinde kendisinin, akşamları ise 39 yaşındaki oğlu Ali Ç.’nin iş yerinde bulunduğunu belirten Adıgüzel Ç., kimseyle husumetlerinin olmadığını ifade etti.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Polis ekipleri, motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)