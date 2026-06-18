Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Türkiye "Saatli Bomba" listesinde!

Uluslararası Sismoloji Merkezi, küresel ölçekte sismik açıdan en büyük tehlikeyi barındıran aktif bölgeleri açıkladı. Dünya üzerinde milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan coğrafyalar için büyük bir tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi.

YERKABUĞUNUN ALTINDAKI "SAATLI BOMBALAR"

Raporda yerkabuğunun altında sürekli olarak devasa boyutta enerji depolayan bu aktif kırıklar adeta birer "saatli bomba" niteliği taşıdığı kaydedildi. Listede yer alan faylar, dünya genelindeki en hareketli sismik bölgeler olarak dikkat çekerken, bu hatlar üzerindeki olası kırılmaların yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

TÜRKIYE'DE LİSTEDE

Listede Türkiye'yi yakından ilgilendiren oldukça kritik bir detay da bulunuyor. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en tehlikeli 10 fay hattından biri olduğu ifade edildi.

İŞTE DÜNYANIN EN TEHLIKELI 10 FAY HATTI

Küresel ölçekte en fazla enerji biriktiren 10 fay hattı şu şekilde listelendi:



1. Sunda Megathrust (Endonezya)

2. Japonya Çukuru (Japonya)

3. Peru-Şili Çukuru / Atacama Megathrust (Güney Amerika)

4. San Andreas Fayı (Kaliforniya, ABD)

5. Kuzey Anadolu Fay Hattı (Türkiye)

6. Alpine Fayı (Yeni Zelanda)

7. Cascadia Dalma-Batma Zonu (Kuzey Amerika)

8. Filipin Çukuru (Filipinler)

9. Chaman Fayı (Pakistan / Afganistan)

10. Doğu Afrika Rift Sistemi / Büyük Yarık Vadisi (Afrika)