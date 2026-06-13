Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı

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İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki iş yerinde yangın çıktı.

ALEVLER ÇATIYI SARDI

Henüz nedeni bilinmeyen yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gökyüzünü dumanla kaplayan yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

RÜZGARDAN ŞİDDETİ ARTTI

Yüksek konumda bulunan binada çıkan yangın, uzak mesafelerden de net şekilde görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artırıyor. (DHA)