Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı
Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini artırıyor.
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İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki iş yerinde yangın çıktı.
ALEVLER ÇATIYI SARDI
Henüz nedeni bilinmeyen yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler gökyüzünü dumanla kaplayan yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.
RÜZGARDAN ŞİDDETİ ARTTI
Yüksek konumda bulunan binada çıkan yangın, uzak mesafelerden de net şekilde görüldü.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artırıyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi