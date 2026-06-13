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Halk TV Türkiye Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı

Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetini artırıyor.

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İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki iş yerinde yangın çıktı.

ALEVLER ÇATIYI SARDI

Henüz nedeni bilinmeyen yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı - Resim : 1

Ekipler gökyüzünü dumanla kaplayan yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

RÜZGARDAN ŞİDDETİ ARTTI

Yüksek konumda bulunan binada çıkan yangın, uzak mesafelerden de net şekilde görüldü.

Beyoğlu'nda yangın! 5 katlı binanın çatısını alevler sardı - Resim : 2

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artırıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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