Betonun ve rantın ortasında yaşam savaşı: İstanbul'un son devleri hayatta kalmaya çalışıyor

Yüzölçümünün yüzde 44'ü ormanlarla kaplı İstanbul'da fotokapanlar, kent yaşamından habersiz süren yaban hayatını görüntüledi. Kurt sürülerinden boynuz dövüşü yapan kızıl geyiklere kadar onlarca türün kaydedildiği görüntüler, koruma çalışmalarına bilimsel veri sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevre illerdeki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor. Harekete duyarlı bu sistemler, hayvanları rahatsız etmeden beslenme, hareket ve davranış verisi topluyor.

BOYNUZ DÖVÜŞÜNDEN KURT SÜRÜSÜNE

İstanbul'un orman ekosisteminde karaca, kızıl geyik, porsuk, çakal, kurt, yaban kedisi, tilki ve sansar gibi memeli türleri yaşamını sürdürüyor. Çeşitli yılan ve kertenkele türleri de bu ekosistemin parçası.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler arasında bir kurt sürüsünün hareket halindeki kareleri ve iki kızıl geyiğin boynuzlarıyla girdiği kısa süreli güç mücadelesi öne çıkıyor. Yoğun kentleşmenin hemen yanı başında doğal yaşamın insan müdahalesinden uzak biçimde devam ediyor.

397 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul önemli kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Kent bu sayede 397 kuş türüne ev sahipliği yaparak küresel ölçekte kritik bir göç koridoru niteliği taşıyor.

Kuzey Ormanları başta olmak üzere kentin geniş doğal alanları yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'ndeki doğal yaşam ağının devamlılığında belirleyici rol üstleniyor.

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELEDE DE KULLANILIYOR

Fotokapanlardan elde edilen veriler yalnızca türlerin izlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları'nda popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve mevsimsel hareketler bu kayıtlarla takip ediliyor.

Kızıl geyik ve karaca gibi hedef türlerin düzenli envanter çalışmaları fotokapan verileriyle desteklenirken, koruma ekipleri aynı kayıtları yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında da değerlendiriyor. Hangi türün hangi bölgeyi ne sıklıkla kullandığı, mevsimsel göç rotaları ve yaşam alanı tercihleri bu verilerle ortaya çıkıyor.

İstanbul dışında Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'da da fotokapanlarla farklı türler kaydediliyor. Bölge genelinden toplanan veriler, türlerin dağılımına ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalara kaynak oluşturuyor.

BİLİMSEL PLANLARLA KORUMA

DKMP 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'daki iki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma faaliyetlerini bilimsel temelli yönetim planları doğrultusunda yürütüyor. Nesli tehlike altındaki şah kartal gibi nadir türlerin korunmasına yönelik eylem planları uygulanırken, kızıl geyik ve karaca popülasyonları düzenli envanterlerle takip ediliyor.

Tür popülasyonlarını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren üretim istasyonları da koruma çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Okullarda düzenlenen eğitimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen farkındalık etkinlikleriyle doğa koruma bilincinin topluma yayılması hedefleniyor.

(AA)