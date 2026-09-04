Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Koruma altındaki 7 kuşu vuran kaçak avcıya 1,3 milyon lira ceza kesildi

Koruma altındaki 7 kuşu vuran kaçak avcıya 1,3 milyon lira ceza kesildi

Hatay'da göç yolundaki koruma altındaki 7 arı şahinini katleden kaçak avcı suçüstü yakalandı. Doğa Koruma ekipleri cani avcıya 1 milyon 356 bin TL ceza keserken, tüfeğine el koydu. Ekipler, göç yolundaki kuşlar için uyarıda bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Koruma altındaki 7 kuşu vuran kaçak avcıya 1,3 milyon lira ceza kesildi

Antakya'nın Üçgedik Mahallesi'nde göç yolundaki arı şahinlerini avlayan kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü toplam 1 milyon 356 bin TL ceza kesti, av tüfeğine el konuldu.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada kaçak avcılık yapan A.G.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin göç döneminde Hatay üzerinden geçiş yapan koruma altındaki 7 arı şahinini vurduğu tespit edildi.

Koruma altındaki 7 kuşu vuran kaçak avcıya 1,3 milyon lira ceza kesildi - Resim : 1

1 MİLYON 356 BİN TL CEZA KESİLDİ

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, vurduğu her kuş için ayrı ceza uygulayarak A.G.'ye toplamda 1 milyon 356 bin TL idari para cezası kesti. Olayda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

16 çekirgeyle yakalandılar 1,4 milyon TL ceza yediler! Uzmandan “genetik çalışma” uyarısı!16 çekirgeyle yakalandılar 1,4 milyon TL ceza yediler! Uzmandan “genetik çalışma” uyarısı!

"GÖÇ EDEN KUŞLARI RAHATSIZ ETMEYİN"

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hatay'ın dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde bulunduğunu vurguladı. Göç dönemlerinde binlerce kuşun kent üzerinden geçiş yaptığını belirten ekipler, göç eden kuşların rahatsız edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Suç Ceza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro