Koruma altındaki 7 kuşu vuran kaçak avcıya 1,3 milyon lira ceza kesildi

Antakya'nın Üçgedik Mahallesi'nde göç yolundaki arı şahinlerini avlayan kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü toplam 1 milyon 356 bin TL ceza kesti, av tüfeğine el konuldu.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada kaçak avcılık yapan A.G.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin göç döneminde Hatay üzerinden geçiş yapan koruma altındaki 7 arı şahinini vurduğu tespit edildi.

1 MİLYON 356 BİN TL CEZA KESİLDİ

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, vurduğu her kuş için ayrı ceza uygulayarak A.G.'ye toplamda 1 milyon 356 bin TL idari para cezası kesti. Olayda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

"GÖÇ EDEN KUŞLARI RAHATSIZ ETMEYİN"

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hatay'ın dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde bulunduğunu vurguladı. Göç dönemlerinde binlerce kuşun kent üzerinden geçiş yaptığını belirten ekipler, göç eden kuşların rahatsız edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

(DHA)