16 çekirgeyle yakalandılar 1,4 milyon TL ceza yediler! Uzmandan “genetik çalışma” uyarısı!

Nemrut Dağı Milli Parkı’nda 16 canlı çekirgeyle yakalanan 2 kişiyle ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, “genetik çalışma" uyarısında bulundu.

Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı’nda 19 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli izinsiz şekilde çekirge toplarken ekipler tarafından yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, şüphelilerden 16 canlı çekirge ele geçirildi.

Olayın ardından şüphelilere 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Çekirgeler ise yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

"BELKİ DE GENETİK ÇALIŞMALAR YAPMAK DEMEK"

Operasyon görüntülerini inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin canlı olarak götürmeye çalışmasının önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ederek şunları dedi:

“Bunlar biyokaçakçı insanlar olabilir. Bazen de bilim insanları gelip izin almadan böyle materyalleri alıp götürebiliyorlar. Yine bu da biyokaçakçılığa giriyor. Çünkü biyokaçakçılığın tanımında, bir ülkenin biyolojik kaynaklarını, genetik kaynaklarını izin almadan yurt dışına götürmek biyokaçakçılığa giriyor, bu bilim insanı olsa dahi.

Biz çalışmalarımızda, bakanlığa yaptığımız projeyi de anlatarak resmi izin alıyoruz. Daha sonra bu materyaller üzerinde çalışma yapıyoruz. Aslında bunları bildikleri halde belki de götürüyorlar. Gördüğüm kadarıyla bunlar, özellikle Adıyaman’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve yakın yerlerde bulunan ve ‘etçil çekirge’ dediğimiz, biraz da büyük bir çekirge türü.

Dikkat ettim, 25 santimetreye kadar olan çekirgeleri canlı olarak toplamışlar. Ve canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek.”

"ÇOK PAHALI FİYATLARA SATABİLİYORLAR "

Yabancı kişilerin bitki veya hayvan türlerini topladığının görülmesi halinde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini belirten Satar, şöyle konuştu:

“Bunlar koleksiyonculara bazı materyaller sağlıyorlar. Ya da bunlar endemik, endemik olmazsa bile sadece bizim coğrafyamızda bulunduğu için kıymetli. Çok pahalı fiyatlara satabiliyorlar bunları. Böyle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü canlı olarak götürmeleri, belki de bunlar üzerinde genetik olarak çalışmak istemeleri demek. Birçok böcek üzerinde çalışılıyor. Bazılarından ilaçlar elde ediliyor. Tıbbi yönde kullanılıyor.

Bunların buradan izin alınmadan çıkarılmaması lazım. Bunlar bir bakteriyle, gördünüz işte bir virüsle ne yapabiliyorlar. Dünyayı da pandemiyle dize getirdiler yani. Böyle bir hastalığa yol açabilirsiniz. Birçok çalışma var, bunlarla alakalı. Çok kötü bir şey bu. Tabii dünya için, insanlık için bunları düşünmek bile istemiyoruz. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gerekiyor. Onlar gerekli işlemleri zaten yapıyor.” (DHA)