Bayrampaşa'da nefes kesen kovalamaca: 1 şüpheli yakalandı 1 şüpheli firari

Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki iki şüpheli kaçmaya başladı.

POLİS KOVALAMACASI YAŞANDI

Kaçan otomobil, ara sokakta park halindeki bir araca çarptı. Bunun üzerine sürücü araçtan inerek kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Araçtaki diğer şüpheli ise sokak arasında bekleyen plakasız bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

İNCELEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri bir süre inceleme yaptı. Şüphelilerin kullandığı otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, plakasız motosikletle kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.