Tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuruna TFF'den Fair Play Ödülü

Malatya'da görev yapan polis memuru Cengiz Yiğit'in, futbol karşılaşması sırasında gösterdiği duyarlı davranış ödülle taçlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor karşılaşması sırasında tribünde üşüyen bir çocuğu fark etti.

ÇORABINI ÜŞÜYEN ÇOCUĞA VERDİ

Soğuk havada maç izleyen çocuğun üşüdüğünü gören Yiğit, kendi çorabını çıkararak çocuğa verdi.

Polis memurunun bu davranışı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da takdir edildi.

TFF FAİR PLAY ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Cengiz Yiğit, maç sırasında sergilediği örnek davranış nedeniyle TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de polis memuru Yiğit'i duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

Yaşanan olay, futbolun yalnızca saha içerisindeki mücadeleden ibaret olmadığını, tribünlerde sergilenen dayanışma ve duyarlılığın da spor kültürünün önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi.