Bayburt'ta Amedspor forması giyen iki kişiye 15 kişi saldırdı

Bayburt'ta bir kafede başlayan olayda Amedspor forması giyen iki kişi saldırıya uğradı. Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan 30 Ağustos’ta meydana gelen olayın kafe içinde başladığı sonra dışarı taştığı görüldü.

BAYBURT'TA AMEDSPOR FORMASI GİYEN İKİ KİŞİYE 15 KİŞİ SALDIRDI

Saldırıya uğrayan kişilerden birinin inşaat işçisi olarak çalışan Süleyman Konat olduğu diğer kişinin ise Konat'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Konat Amedspor forması giyen yeğenine yönelik saldırıyı engellemek isterken yaklaşık 15 kişilik bir grubun hedefi oldu.

Üzerinde Amedspor forması bulunan Konat, darp edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede burnunda 5 ayrı kırık tespit edildiğini belirtti.

Şikayetçi olduğunu aktaran Konat, gözaltına alınan saldırganların iki gün sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.