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Batman'da annesini öldüren cani tutuklandı

Batman'da 55 yaşındaki annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra evlerinin avlusundaki çöp konteynerine atan Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman'da annesini öldüren cani tutuklandı

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde meydana gelen vahşetin ardından yeni gelişmeler yaşandı. 2815'inci Sokak'ta yer alan müstakil evde gerçekleşen olayda S.C., evinin avlusunda bulunan çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da annesini öldüren cani tutuklandı - Resim : 1

Talihsiz kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Cinayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne giden şüpheli Haşim Cihangir, annesini katlettiğini itiraf ederek teslim oldu. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen zanlı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüpheli Haşim Cihangir, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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