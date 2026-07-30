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Ne bir suçu ne bir hasmı vardı! Sadece kaldırımda olduğu için katledildi

Adana’da caddede karşılaştığı husumetlilerine tabancayla ateş açıp, o sırada kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Selahattin Onmaz’ı öldüren 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç, tutuklandı.

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Olay, 28 Temmuz’da saat 20.30 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. 20 yaşındaki Hasan Efe Gözgeç, caddede karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.’ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada kaldırımda yürüyen ve olayla ilgisi olmayan 19 yaşındaki Selahattin Onmaz’a isabet etti. Onmaz’ı öldüren Hasan Efe Gözgeç ise tutuklandı.

Ne bir suçu ne bir hasmı vardı! Sadece kaldırımda olduğu için katledildi - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Selahattin Onmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onmaz’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"YANLIŞLIKLA YOLDAN GEÇEN BAŞKA BİRİ VURULDU"

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Gözgeç’in, olay yerine yakın bir sokaktaki evde saklandığını tespit eden polis, adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, “Husumetli olduğum kişileri görünce tabancayla ateş açtım. Yanlışlıkla yoldan geçen başka biri vuruldu. Pişmanım” dedi.

Ne bir suçu ne bir hasmı vardı! Sadece kaldırımda olduğu için katledildi - Resim : 3

ZIRHLI ARAÇLA SEVK EDİLDİ

Hasan Efe Gözgeç, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için zırhlı araçla Adli Tıp birimine götürüldü. Çevik kuvvet polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ne bir suçu ne bir hasmı vardı! Sadece kaldırımda olduğu için katledildi - Resim : 4

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gözgeç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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