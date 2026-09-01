Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın tutukluluğuna itiraz edildi: 300'den fazla avukat imzaladı

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz dilekçesi, 300'den fazla avukatın imzasıyla mahkemeye iletildi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, katılan tüm avukatlara, hukuk kurumlarına ve barolara teşekkür edilerek, "Dayanışma ile kazanacağız" mesajı verildi.

'DAYANIŞMA İLE KAZANACAĞIZ'

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutukluluğa itiraz dilekçesini 300'den fazla avukatın imzası ile sunduk. Katılan tüm avukat dostlarımıza, hukuk kurumlarına ve barolara teşekkür ederiz. Dayanışma ile kazanacağız.' denildi.

Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutukluluğa itiraz dilekçesini 300'den fazla avukatın imzası ile sunduk.



Katılan tüm avukat dostlarımıza, hukuk kurumlarına ve barolara teşekkür ederiz. Dayanışma ile kazanacağız. pic.twitter.com/7WIQmRZoOx — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 31, 2026

TUTUKLANMA SÜRECİ

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, dün Soma'daki sendika genel merkezinde, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülen maden işçileri eyleminde gözaltına alınmıştı. İki isim, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilmişti.

SENDİKADAN TEPKİ

Tutuklamaların ardından konuşan sendika avukatı Mürsel Ünder, yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Ünder, "Yoksullar için mücadele eden, yoksullarla birlikte hareket eden herkes bugün bir yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılıyor. Eğer bu bir ıslah tedbiri gibi algılanacaksa, ıslah olunacak bir durum yok. Yargı pratiğinin kendisi açısından utanç verici bir tablo içerisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDİLDİ

Çakır ve Aksu'nun avukatları, tutuklama kararına itiraz etmek üzere hazırlanan dilekçeyi 300'den fazla meslektaşının imzasıyla mahkemeye sundu. Sendika yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.