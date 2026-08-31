Tutuklu Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır’dan mektup: İşçiler için yatmak onurdur

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Soma’da gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır tutuklanmıştı. Çakır, cezaevinden mektup gönderdi. Çakır, sendikal mücadelelerinin işçilerin haklarını kazanması için sürdüğünü belirterek, “İşçiler için ben ya da Başaran Aksu cezaevine düşmüşüz, çok mu?” ifadelerini kullandı.

Gökay Çakır’ın mektubunun tamamı şöyle:

Ben Gökay Çakır, bir zamanlar köyünde koyun çobanlığı yapan bir vatandaştım. Askerlikten sonra 20 sene madende çalışan insandım, nihayetinde 2014'e kadar, yani 301 kişi katledilene kadar, madenci dostlarım, ben de sizler gibi görmeyen ve duymayan bir yurttaştım. Çünkü, bu ülkede ne yazık ki adına sendikacılık dedikleri şeyin yer köstebeği imiş, yer köstebeğinin gözü olmaz -bilenler bilir- kulağı duymaz -kulağı da yoktur-, biz işçiler olarak, ne kadar çabalarsak çabalayalım, bu köstebekler hep yerin altında yaşadıkları için sürekli çalmayı severler; onlar ölen madenciye duymaz, işten atılanı görmez, çalışanın sürekli çalmayı severler.

Bunlar, sendikacılık yaparken gözlerini ve kulaklarını kaybederler. Çünkü onların işine gelmediği zaman gözleri görmez, kulakları duymaz. Arkadaşlar, şeytanla çelik çomak oynarlar. Sonraki mektubumda bu şeytanı da anlatacağım.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır olarak, ben 5 senedir yaptığım görev icabı, hiçbir işçi kardeşimin, sendika olarak, hiçbir kimseyi mağdur etmedik. Ben, şu anda cezaevindeyim, değerli dostum Başaran AKSU da cezaevinde, benden önceki Genel Başkanım, Tahir ÇETİN işçiler için, hakları için çok mücadele etti, Soma'dan 7200 işçinin hakkını aldı ama işçiler için bunu yaptı, hayatını kaybetti. Genel Başkanım hayatını kaybetti ise, işçiler için ben ya da Başaran AKSU cezaevine düşmüşüz, çok mu? Yeter ki binlerce işçi kardeşimiz kazansın. Benim, çocuklarım mağdur olabilir, yüzlerce, binlerce çocukların yüzü gülüyor, onun için cezaevinde yatmak onurdur, selam olsun bütün işçi, emekçi dostlara. Türkiye'nin bizlere destek veren tüm Siyasi Parti, Sendika, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkımıza teşekkür ederim.

Madenci kardeşlerim, özel selamımdır;

Bu gözü görmeyen, kulağı duymayan sendikadan bir an önce kurtulun. Bunlarla hiç kazanamaz, hep kaybedersiniz. En azından çocuklarınızın geleceği için bunlardan kurtulun.

Bağımsız Maden İşçileri Send. Genel Başkanı

Gökay Çakır

Akhisar Süleymanlı CİK

A-26 Tekli Koğuş