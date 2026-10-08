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Başakşehir saldırganı hakkında yeni bilgiler: Kızım zorbalandığı için yaptı

Başakşehir'de bir okula düzenlenen ve 1 çocuğun ölmesi, 7 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganın annesi, kızının saldırıyı "çirkin olduğu için zorbalandığı" gerekçesiyle yaptığını öne sürdü.

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Başakşehir saldırganı hakkında yeni bilgiler: Kızım zorbalandığı için yaptı
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İstanbul'da 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan anne, kızının saldırıyı "çirkin olduğu için zorbalandığı" gerekçesiyle yaptığını öne sürdü. Saldırganın uzun süredir Telegram grupları üzerinden okul saldırısını planladığı da konuşuluyodu.

'KIZIM ZORBALANDIĞI İÇİN SALDIRIYI YAPTI'

Gloob'un haberine göre anne, kızının saldırıyı "çirkin olduğu için zorbalandığı" gerekçesiyle yaptığını söyledi. Saldırganın uzun süredir Telegram grupları üzerinden okul saldırısını planladığı öğrenildi. Anne, kızının Fen Lisesi girişli ve okul ortalamasının 96 olduğunu, okulunun evine uzak olduğu gerekçesiyle Anadolu Lisesine geçtiğini paylaştı.

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SALDIRGAN OKUL ÜNİFORMASINI VE BIÇAĞI YANINDA TAŞIMIŞ

Saldırdığı okulun üniformasını "bir yerlerden" bulan saldırganın bıçağı da sırt çantasında okula taşıdığı belirtildi. Anne, çocuğun Türkiye'nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğinden bahsettiğini söyledi. Ailesi, çocuğun bu durumunu kendi okulundaki sorumlu öğretmenlerine bildirdiğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Başakşehir Okul Saldırısı
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