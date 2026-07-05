Bariyerlere çarpan otomobil devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasına devrildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, devrilen araç içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÜÇ YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile araçta bulunan Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bestami Keleş ve Sudenaz Menekşe, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla adli makamlarca soruşturma başlatıldı.