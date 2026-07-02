Ecelden kaçamadı: Yaralı şekilde hastaneye giderken trafik kazası geçirdi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, yaralı halde kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken trafik kazası yaptı. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dağdeviren, daha önceden husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak isteyen Dağdeviren, otomobiliyle yola çıktı. Ancak Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeyken bilincini kaybeden genç sürücü, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir duvara çarparak durabildi.

Bilincini kaybettiği için gaz pedalına basmaya devam eden Dağdeviren, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dağdeviren'in, yapılan kontrollerde karnından ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Ağır yaralı genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.