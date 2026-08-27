Banka görevlisi tezgahı bozdu! Dolandırıcılar kapı önünde enselendi

Telefon dolandırıcıları durmuyor. Bu kez olay, Çerkezköy'de meydana geldi. İddiaya göre H.E.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı adama hesabındaki paranın uluslararası bir terör örgütünün eline geçeceği yalanını söyledi. Şüphelinin yönlendirmelerine inanan H.E., bankaya giderek hesabındaki 7 bin doları çekmek istedi.

Bu sırada telefondaki dolandırıcı, H.E.'ye parayı doğrudan vermek yerine önce döviz bürosu veya kuyumcuda Türk lirasına çevirmesini, ardından bir kuryenin gelerek parayı teslim alacağını söyledi.

BANKA GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

H.E.'nin yaptığı telefon görüşmesinden şüphelenen banka görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bankaya gelen ekipler, herhangi bir tehlike oluşturmadan H.E.'yi takibe aldı. Polis, mağdurun evine doğru ilerlemesini izlerken dolandırıcıların kurye hamlesi de gecikmedi.

Bir süre sonra motosikletle gelen S.E., bozdurulduğu belirtilen parayı almak isterken polis ekiplerince yakalandı.

S.E.'nin ifadesinde, parayı almak üzere kendisine verilen talimatı Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinin işletmecisi F.Ç.'den aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine F.Ç. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

TELEFON VE IBAN BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, S.E. ve F.Ç.'nin, H.E.'yi telefonla arayan M.B.'nin üzerine kayıtlı telefon numarasıyla sık sık iletişim kurduğunu belirledi. Şüphelilerin üzerinde bulunan IBAN bilgilerinin de M.B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E. ve F.Ç. adliyeye sevk edilirken, dolandırıcılık girişiminin arkasındaki isim olduğu değerlendirilen M.B.'nin İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Polis, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Banka görevlisinin zamanında yaptığı ihbar sayesinde 72 yaşındaki H.E.'nin 7 bin doları dolandırıcıların eline geçmeden kurtarılmış oldu. (DHA)