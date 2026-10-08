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Halk TV Türkiye Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi

Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi

Balıkesir'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın 8,5 saat sonra kontrol altına alındı. Gece saatlerinde başlayan yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 8,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Bandırma'nın kırsal Edincik Mahallesi'nde, Bandırma-Gönen kara yolu üzerinde bulunan yağ fabrikasında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Gece vardiyasında görev yapan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi - Resim : 1

Alevler kısa sürede yayılarak fabrikayı sardı. Yangına 5 araç ve 15 personelle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi - Resim : 2

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Susurluk İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 su ikmal aracı ile Karesi İtfaiye Grup Amirliği'nden takviye olarak gönderilen 1 köpük kulesi de çalışmalara katıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi - Resim : 4

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Yangın İtfaiye Fabrika
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