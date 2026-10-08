Balıkesir'de fabrika yangını! Gece başladı sabah sona erdi
Balıkesir'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın 8,5 saat sonra kontrol altına alındı. Gece saatlerinde başlayan yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 8,5 saat sonra kontrol altına alındı.
Bandırma'nın kırsal Edincik Mahallesi'nde, Bandırma-Gönen kara yolu üzerinde bulunan yağ fabrikasında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Gece vardiyasında görev yapan işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Alevler kısa sürede yayılarak fabrikayı sardı. Yangına 5 araç ve 15 personelle müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.
Susurluk İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 su ikmal aracı ile Karesi İtfaiye Grup Amirliği'nden takviye olarak gönderilen 1 köpük kulesi de çalışmalara katıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)