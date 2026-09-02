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Halk TV Türkiye Balıkçılar tezgahı açtı vatandaş akın etti: Fiyatı gören geldi

Balıkçılar tezgahı açtı vatandaş akın etti: Fiyatı gören geldi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle dün Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara getirdiği balıklar, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tezgahları süsledi.

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Balıkçılar tezgahı açtı vatandaş akın etti: Fiyatı gören geldi

Bartın ve Zonguldak'taki limanlara getirilen balıklar, Karabük'e ulaştırıldı. Hem satıcıları hem de tüketicileri memnun eden balık bolluğu, satışların yapıldığı tezgahlarda hareketlilik oluşturdu.

Balıkçılar tezgahı açtı vatandaş akın etti: Fiyatı gören geldi - Resim : 1

İlçedeki tezgahlarda yerini alan hamsi ve istavritin kilogramı 300, mezgitin 400, levreğin ise 700 liradan satışa sunulurken fiyatı görenler tezgaha akın etti.

Balıkçılar tezgahı açtı vatandaş akın etti: Fiyatı gören geldi - Resim : 2

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"FİYATLAR NE KADAR DÜŞERSE VATANDAŞIMIZ O KADAR BOL YER"

Balıkçı Mustafa Yavuz, av sezonunun başlamasından bir gün sonra tezgahlarını açtıklarını söyledi.

Bu yıl balığın bol olacağını tahmin ettiklerini belirten Yavuz, "İstavrit ve hamsi var, çipura ve levrek gibi kültür balıklarını zaten sürekli bulunduruyoruz. Palamut şu anda büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Fiyatlarımız gayet normal ama bolluk olursa daha da düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar ne kadar düşerse vatandaşımız o kadar bol yer, biz de daha çok kazanırız." ifadesini kullandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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