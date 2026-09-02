Balık sezonu açıldı tezgahlar doldu! 'Her çeşit var' dedi fiyatları tek tek açıkladı
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu. Rize’de sezonun ilk balıkları satışa sunulurken, balıkçılar “Her çeşit var” diyerek fiyatları tek tek açıkladı.
Denizlerde 15 Nisan’da başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın kalkmasıyla tekneleriyle denize açılan balıkçılar, sezonun ilk avlarını gerçekleştirdi. Rize’de denizden çıkarılan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda satışa sunuldu.
Sezonun ilk günlerinde balık tezgahlarında istavrit, palamut, mezgit ve hamsi yerini aldı. Tezgahlarda hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan, palamutun tanesi 100 liradan satılırken, mezgit ve barbunun kilogram fiyatı ise 300 lira olarak belirlendi.
Balıkçı Bilgin Küçükmotor, bu yıl balık çeşitliliği olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bismillah dedik. Balıklarımız bol, bereketli. Bu sene her çeşidimiz var. Fiyatlar çok uygun. Bu sene vatandaş bol bol balık yiyecek. Daha tencere yemeğine gerek yok. Bundan sonra sadece tava yemeği. Her gün tavada balık. Çok güzel, çok bolluk var. Her çeşit var. Rizeli bol bol yiyecek. Her çeşitten yiyecek. Fiyatlar çok iyi."
Balık fiyatlarından da bahseden Küçükmotor, şöyle konuştu:
"Çok güzel fiyatlar, çok uygun. Bak hamsimiz bugün 150 lira. Karadeniz hamsisi. İstavritimiz 150 lira, palamudumuz 100 lira, 3 tanesi 200 lira. 125 liraya boy boy var. Her çeşit palamut var. Herkes yiyecek bu sene, herkes alabiliyor. Gücü yetiyor. Daha ne olsun? Tercihleri şu anda palamut. Şu anda herkes palamut istiyor. Vatandaşa öneriyoruz. Somonumuz var, çupramız var, levreğimiz var, her şey var. Geçen seneye nazaran fiyatlar bu yıl daha uygun."
Sabah balık almak için tezgaha gelen Cemal Aksu ise, "Hamsi, palamut ne bulursam onu yiyorum. Yılın 12 ayı balık yiyorum. İlk tercihim hamsi. Bugün misafirim var. Ona palamut alacağım. Hamsi daha lezzetli ama palamut yeni çıktı. Palamudun boyu fena değil" dedi. (DHA)