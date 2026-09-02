Balık sezonu açıldı tezgahlar doldu! 'Her çeşit var' dedi fiyatları tek tek açıkladı

5 6

"Çok güzel fiyatlar, çok uygun. Bak hamsimiz bugün 150 lira. Karadeniz hamsisi. İstavritimiz 150 lira, palamudumuz 100 lira, 3 tanesi 200 lira. 125 liraya boy boy var. Her çeşit palamut var. Herkes yiyecek bu sene, herkes alabiliyor. Gücü yetiyor. Daha ne olsun? Tercihleri şu anda palamut. Şu anda herkes palamut istiyor. Vatandaşa öneriyoruz. Somonumuz var, çupramız var, levreğimiz var, her şey var. Geçen seneye nazaran fiyatlar bu yıl daha uygun."