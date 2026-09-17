Bakırköy’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, Bakırköy’de Çobançeşme Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde bulunan 34 MER 544 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Otomobilin motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak araçtan indi.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının otomobilin tamamına ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir kişinin yaralanıp yaralanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. (AA)