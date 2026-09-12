Bakanlıktan nükleer atık açıklaması geldi: Akkuyu için Polatlı'ya tesis mi kurulacak?

Türkiye genelindeki radyoaktif atıkların depolanması amacıyla planlanan tesis için çalışmalar sürerken iddialar meclis gündemine taşındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuoyunda tartışılan yer tahsisi ve güvenlik kaygılarına ilişkin resmi değerlendirmesini paylaştı. Yapılan açıklamada, saha değerlendirme süreçlerinin devam ettiği ancak kesinleşmiş bir konum veya resmi izin sürecinin bulunmadığı bildirildi.

POLATLI İDDİASI MECLİSE TAŞINDI

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, projenin Ankara'nın önemli tarım merkezlerinden birine taşınacağı yönündeki iddiaları meclise sunduğu soru önergesiyle gündeme getirdi. İbrahim Akın, "ÇED süreçlerinin ardından inşasına başlanacak bu merkeze, yalnızca Akkuyu’dan değil, ülke genelinden çıkan radyoaktif atıkların ve hatta 1986 Çernobil felaketi sonrasında radyasyona maruz kaldığı için toprağa gömülen tonlarca çayın da taşınacağı ifade edilmektedir" diyerek tarım alanlarının karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekti.

SANTRAL YAKITLARI DIŞARI ÇIKARILMAYACAK

İddialara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin kapsamı ve amacı hakkında konuştu. Alparslan Bayraktar, "TENMAK İstanbul Yerleşkesi’nde uzun yıllardır geçici olarak depolanan radyoaktif atıkların, gelişen teknoloji ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun modern ve çevresel sürdürülebilirliği artırılmış bir tesis bünyesinde yönetilmesi amacıyla altyapı ve saha değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Halihazırda ülkemizin herhangi bir yeri için başlatılmış bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Nükleer Düzenleme Yasası hükümleri doğrultusunda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi tesislerde açığa çıkan yüksek seviyeli kullanılmış yakıtların santral sahası dışına çıkarılmasının planlanmadığı vurgulandı.

SU KAYNAKLARI KORUNMAZSA ONAY YOK

Bakanlık tarafından paylaşılan teknik güvenlik kriterlerinde doğanın ve yerel kaynakların korunması şart koşuldu. Yanıt metninde yer alan kesin ilkede, "Yeraltı ve yüzey su kaynakları ile çevrenin korunabileceğinin bilimsel verilerle ortaya konulamadığı hiçbir saha tesis için uygun kabul edilmeyecektir" denildi. Tesisin saha seçiminde Nükleer Düzenleme Kurumu mevzuatı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına dayalı güvenlik analizlerinin esas alınacağı kaydedildi.