Akkuyu'da pazarlık başladı: Yüzde 49'luk pay kimlere gidecek?

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in Akkuyu Nükleer Santrali'ne dair arka arkaya yaptığı açıklamalar, gözlerin 1.200 megavat kapasiteli birinci üniteye çevrilmesine neden oldu. Likhachev, Türk şirketlerinin projeye ortak olma yönünde ilgilerinin bulunduğunu ve ilk ünitenin inşaat aşamasının bittiğini bildirdi.

Likhachev, ortaklık için yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bunun temelinde elektrik üretimine ortak olma ve kar elde etme fırsatı yatmaktadır. Bir dizi Türk şirketiyle projenin sermayesine katılımlarının parametreleri konusunda somut görüşmelere başladık."

DEVLET ORTAKLIĞI DA GÜNDEMDE

Türkiye ile Rusya tarafının, bir devlet şirketinin belirli bir oranda hisse alımı gerçekleştirerek Akkuyu'ya ortak olması yönünde görüşmeler yürüttüğü ve bu kapsamda Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) isminin öne çıktığı belirtildi.

ANKA Haber'den Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, Ankara'daki kaynaklar, projeye katılım için yürütülen görüşmelere dair verdikleri bilgilerde, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 51'lik kısmının Rosatom'da kalması zorunluluğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Kalan yüzde 49'u yerli ve yabancı şirketlere devredilebilir. Rosatom, Akkuyu‘nun yüzde 49 hissesine ortaklık için görüşmeler yapıyor. Bir kamu şirketi ile iş birliği de gündeme geliyor. Bu konuda henüz sonuçlanmış ya da anlaşmaya bağlanmış bir durum söz konusu değil. Bazı görüşmeler yapılıyor“

Rus yetkililerin Körfez bölgesinden bazı fonlarla da masaya oturduğunu vurgulayan kaynaklar, bu temasların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli fonları da kapsadığını ifade ederek şu bilgiyi paylaştı: “Bu yönde başlatılan süreç devam ediyor. Son aşamada yapılacak ortaklık Türkiye ve Rusya’nın uygun görüşüyle karara bağlanacak“

TÜRK ŞİRKETLER DE İLGİLENİYOR

Süreci yakından takip eden kaynaklar, Türkiye merkezli bazı yerel şirketlerin de Akkuyu projesiyle ilgilendiğini belirterek, “İnşaat sürecinin içinde yer alan bazı şirketlerin Akkuyu’ya ilgisi olduğu biliniyor“ değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu projesinde 2017 yılında da benzer ortaklık temasları kurulmuştu. O dönemde santralin yüzde 49'luk payının Cengiz-Kalyon-Kolin konsorsiyumuna devredilmesi gündeme gelmiş, ancak taraflar arasında nihai bir anlaşma sağlanamadığı için ortaklık görüşmeleri sonlandırılmıştı.

GÖZLER KASIM AYINA ÇEVRİLDİ

Akkuyu Nükleer Santrali, her biri 1.200 megavat güce sahip olan toplam 4 üniteden meydana geliyor. İnşaat süreci tamamlanan birinci ünitede test aşamalarına kasım ayı itibarıyla başlanabileceği kaydediliyor. Yetkililer, test sürecinin ne kadar süreceğine ilişkin sorulara yanıt olarak, “Bu en az 1 yıl sürebilir. 18 aylık bir süreyi de kapsayabilir“ bilgisini verdi.

Kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in test aşamasının başlaması sebebiyle Türkiye'de düzenlenecek olası bir törene katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise “Henüz çok erken“ yanıtını verdi.