Bakan Ersoy açıkladı: Deprem bölgesinde 24 milyar liralık restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde gerçekleştirilen restorasyon ve ihya çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalardan bahseden Ersoy, tamamlanan projeleri, devam eden uygulamaları ve 2026–2027 dönemine ilişkin hedefleri açıkladı.

24 MİLYAR LİRALIK İŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullanıldığını bildirdi.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ise deprem bölgesi için 22 milyar liralık bütçe ayırdığını açıkladı.

İki genel müdürlüğün yürüttüğü çalışmaların toplam büyüklüğüne işaret eden Ersoy, “Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır.” dedi.

İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları aktaran Ersoy, 11 ilde 79 işin tamamlandığını, 17 işte çalışmaların devam ettiğini, 4 işin ise ihale sürecinin yürütüldüğünü belirtti.

Gaziantep Kalesi’nin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Ersoy, Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde deprem ve diğer afetlerin yol açtığı hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Ersoy, Diyarbakır’da surlardan müzelere, Saint George Kilisesi’nden Zerzevan Kalesi’ne kadar çok sayıda kültür varlığında restorasyon ve koruma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

TESCİLLİ YAPILARIN RESTORASYONUNA BAŞLANACAK

Kahramanmaraş’taki çalışmalara da değinen Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi’nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesiyle birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Kurtuluş Mahallesi’nde etaplar hâlinde çalışıldığını belirten Ersoy, projeleri tamamlanan tescilli yapıların restorasyonuna başlanacağını söyledi. Germenicia Antik Kenti ve Belediye Çarşısı’nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Ersoy, Hatay Müzesi’nin onarımı ve Gastronomi Merkezi’nin restorasyonuna yönelik de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Eski Belediye Binası’ndan Kurtuluş Caddesi’ndeki sivil mimarlık örneklerinin restorasyonuna kadar uzanan çalışmaların tamamlandığını aktaran Ersoy, yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Hatay tarihî kent merkezinde çarşıların, dükkânların, hanların, camilerin ve çevrelerindeki tarihî dokunun bir bütün olarak ele alındığını belirten Ersoy, “Bugün Hatay’da yalnızca tek tek yapıları değil, şehrin kültürel hafızasını ve tarihî kimliğini yeniden ayağa kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deprem sonrasında koordinatör olarak görevlendirildiği Malatya’da Arslantepe, Atatürk Evi, Arkeoloji Müzesi ve Beşkonaklar başta olmak üzere birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Ersoy, diğer illerdeki projelere ilişkin de bilgi verdi.

Ersoy, Şanlıurfa Kalesi’nin ikinci etap restorasyonunun ardından ziyarete açılacağını ifade etti.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin açıldığını hatırlatan Ersoy, Adıyaman’da Cumhuriyet İlkokulu binasının rekonstrüksiyonla müzeye dönüştürülmesine ilişkin çalışmaların da yürütüldüğünü kaydetti.

2,1 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK PROGRAMI

Bakan Ersoy, vatandaşların mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına sağlanan desteklerin de deprem bölgesindeki çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 11 ilde, 1.297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere toplam 1.608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzalandığını bildiren Ersoy, 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programı yürütüldüğünü açıkladı.

678 VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI İNCELENDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün teknik ekipleri ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Millî Komisyonu uzmanlarıyla kapsamlı hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü anlatan Ersoy, deprem bölgesindeki 678 vakıf kültür varlığının tek tek incelendiğini bildirdi.

İncelemelerde 31 eserin tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144 eserin ağır, 104 eserin orta, 98 eserin ise hafif hasarlı olduğunun belirlendiğini aktaran Ersoy, 301 eserin depremi hasarsız atlattığını söyledi.

Ersoy, deprem bölgesinde sözleşmeli işler kapsamında yürütülen çalışmaların 377 eser/parsel ölçeğine ulaştığını, bunlardan 209’unun tamamlandığını açıkladı.

Ersoy, mevcut program doğrultusunda 2026 yılı sonuna kadar 58, 2027 yılı içerisinde ise 50 olmak üzere toplam 118 işin daha tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

2026 yılının kalan aylarına ilişkin takvimi de paylaşan Ersoy; eylülde 1, ekimde 7, kasımda 15 ve aralıkta 35 eserin tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında 16, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen protokoller kapsamında ise 5 ayrı iş yürütüldüğünü aktardı.