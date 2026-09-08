Bakan Ersoy'dan Orhan Veli Kanık yanıtı: Görev alanımızda değil

Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın doğduğu ve çocukluk yıllarının bir bölümünü geçirdiği Beykoz Yalıköy'deki tarihi ahşap köşk, 80 milyon liralık bedelle satışa çıkarıldı. Şairin doğduğu evin müzeye veya kütüphaneye dönüştürülmesi yönündeki çağrılar sürerken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise evin özel mülkiyette bulunduğunu belirterek satın alınmasının Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında olmadığını açıkladı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Özel mülkiyette bulunan köşkün 80 milyon lira bedelle satışa çıkarılması, mahalle sakinlerinin ve edebiyat dünyasının tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, Orhan Veli'nin doğduğu evin korunarak restore edilmesini ve müze ya da kütüphane olarak kamuya kazandırılmasını istedi.

Tarihi evin satışa çıkarılması TBMM gündemine de geldi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hürriyet'in haberine göre Ösen, önergesinde Orhan Veli'nin Türk edebiyatındaki yerini hatırlatarak şairin doğduğu evin kültürel miras açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Şairin eserleriyle yaşamaya devam ettiğini belirten Ösen, doğduğu evin edebiyat ve kültür hayatına kazandırılmamasının önemli bir kayıp olacağını ifade etti. Bakanlığın tarihi yapının müzeye dönüştürülmesi konusunda sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceğini soran Ösen, 80 milyon liralık satış bedelinin Bakanlığın yatırım bütçesinden karşılanıp karşılanamayacağını da gündeme getirdi.

BAKAN ERSOY'DAN YANITI

Önergeye yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhan Veli'nin doğduğu evin Beykoz Yalıköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi içerisinde yer aldığını bildirdi.

Bakan Ersoy'un verdiği bilgilere göre yapı, özel mülkiyete ait ve "2'nci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescilli durumda.

Taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin bulunmadığını belirten Ersoy, mevcut mevzuat kapsamında söz konusu yapının satışı için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınmasının gerekmediğini ifade etti.

"GÖREV ALANIMIZDA DEĞİL"

Bakan Ersoy, Bakanlığın restorasyon çalışmalarının kendi müze ve ören yerleri ile Bakanlığa tahsis edilmiş tescilli kültür varlıkları üzerinde yürütüldüğünü belirtti.

Orhan Veli'nin doğduğu özel mülkiyetteki yapının ise Bakanlık tarafından satın alınmasının görev ve sorumluluk alanına girmediğini kaydetti.

Böylece Orhan Veli'nin doğduğu evin 80 milyon liralık satış bedelinin Bakanlık tarafından karşılanıp karşılanmayacağı yönündeki tartışmaya da Bakanlık cephesinden yanıt gelmiş oldu.