Bakan Çiftçi'den "yasa dışı bahis" açıklaması: Ulusal güvenlik meselesidir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin bu tehdidi yalnızca bir suç faaliyeti olarak değil, ulusal güvenliği ilgilendiren stratejik bir risk olarak ele aldığını söyledi.

Türkiye'de finansal teknoloji (fintek) sektörünün son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Çiftçi, bu gelişmenin ekonomik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu ancak yasa dışı bahis şebekelerinin de dijital ödeme sistemlerini ve finansal altyapıyı istismar etmeye başladığını ifade etti.

Habertürk'teki habere göre, yasa dışı bahsin bireysel bağımlılığın ötesinde kayıt dışı ekonomiyi besleyen, suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayan ve kamu düzenini tehdit eden yapısal bir sorun olduğunu dile getiren Çiftçi, 2026 yılında 3 milyon 173 bin kişinin yasa dışı bahis soruşturmalarına dahil edilmesinin sorunun ulaştığı boyutu gösterdiğini kaydetti.

"TEHDİDİ GÖREN VE KARŞILIK VEREBİLEN KAPASİTEYE ULAŞTIK"

Türkiye'nin dijital suçlarla mücadelede önemli bir kurumsal kapasite oluşturduğunu vurgulayan Çiftçi, yasa dışı bahisle mücadelenin artık yalnızca kolluk faaliyetlerinden ibaret olmadığını söyledi.

"21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele, devletin dijital alandaki görünürlüğünü, veri analiz kabiliyetini ve öngörü kapasitesini güçlendirme meselesidir" diyen Çiftçi, Türkiye'nin tehdidi analiz edebilen ve buna hızlı şekilde karşılık verebilen bir yapıya ulaştığını ifade etti.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Yurt dışı merkezli yasa dışı bahis ağlarının dijital cüzdanlar, kripto varlıklar ve ödeme sistemleri üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, paravan e-ticaret siteleri üzerinden kullanılan sanal POS sistemlerinin kara para aklama riskini artırdığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara işaret eden Çiftçi, MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tespitlerine göre bir fintek platformunda bulunan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığının belirlendiğini, bu hesaplardaki işlem hacminin ise 12,9 milyar lirayı aştığının iddia edildiğini aktardı. Çiftçi, yargı sürecinin sürdüğünü ve masumiyet karinesinin geçerli olduğunu da hatırlattı.

548 BİNDEN FAZLA SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Türkiye'nin dijital alanda kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Çiftçi, 2006 yılından 2025 sonuna kadar toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişimin engellendiğini açıkladı.

Sadece 2025 yılında 84 bin 585 internet sitesinin kapatıldığını, 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresinin de devre dışı bırakıldığını belirten Çiftçi, mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

"GÜVENLİK MESELESİ"

Yasa dışı bahisle ilgili en dikkat çekici değerlendirmesini ise ulusal güvenlik başlığında yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir."

Uluslararası raporların denetlenmeyen kumar faaliyetlerinin terör finansmanı açısından potansiyel bir kanal oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirten Çiftçi, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve haraçtan elde edilen gelirlerin kumar organizasyonları üzerinden aklandığını söyledi.

Bazı devlet dışı ve devlet bağlantılı aktörlerin de bu altyapıları yaptırımları aşmak ve yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullandığına ilişkin uluslararası tespitler bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Yasa dışı bahis ile uluslararası güvenlik tehditleri artık aynı ağ üzerinde hareket ediyor." dedi.

6 BİN 314 HESABA BLOKE

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda kurumlar arasında koordineli mücadele yürütüldüğünü belirten Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun emniyet ve jandarma birimleriyle ortak çalıştığını söyledi.

Dünya Kupası finali öncesinde teknik takip sonucunda yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlenen 6 bin 314 banka hesabına maçın başlamasıyla eş zamanlı bloke uygulandığını açıklayan Çiftçi, yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde şüpheli para hareketlerinin gerçek zamanlı takip edildiğini kaydetti.

Dijital suçlarla mücadelede teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Çiftçi, "Kara vatanda nasıl devriye yürütüyorsak, siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçluları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis gelirlerinin spor alanında maç manipülasyonu ve şikeyi de beslediğini belirten Çiftçi, spor güvenliğinin korunmasının da mücadelenin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

FENOMENLERE UYARI

Bakan Çiftçi, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yapan ünlü isimler ve fenomenler hakkında adli süreçlerin işletildiğini belirterek, yeni sosyal medya düzenlemeleriyle birlikte yasa dışı bahis reklamlarını öne çıkaran platformların da hukuki sorumluluk taşıyacağını ifade etti.

Yasa dışı bahisle mücadelenin sadece internet sitelerini kapatmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Bahis sitesini kapatmak yetmez, o siteye parayı taşıyan damarı kesmek zorundayız. Suç ortaya çıktıktan sonra değil, oluşmadan önce müdahale etmeyi hedefliyoruz" dedi.