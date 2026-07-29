Polislerin çalışma saatleri değişecek! Ek mesai ücreti düzenlemesi için tarih verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma düzeninin eylül ayında 12 saat görev, 36 saat dinlenme sistemine geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Çiftçi, ek mesai düzenlemesi için de tarih verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet personelinin çalışma koşulları ve barınma sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polislerin çalışma düzeninde değişikliğe gitmeyi planladıklarını belirten Çiftçi, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 12-36 sisteminin uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.

Çiftçi, “Eylül ayı gibi 12-36 çalışma sistemine geçme düşüncemiz var. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte sistemi uygulamaya geçirmek istiyoruz” dedi.

POLİSLERE EK MESAİ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Fazla çalışma ücretlerinin 2027 yılından itibaren yeniden düzenlenmesinin planlandığını aktaran Çiftçi, Maliye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Yeni sistemle polislerin fazla çalışma sürelerinin azalacağını söyleyen Çiftçi, böylece fazla çalışma ücretlerinin ödenebilir bir seviyeye çekilebileceğini ifade etti.

İSTANBUL'A 600 POLİS LOJMANI

Çiftçi, emniyet personelinin barınma sorununa yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İlk aşamada İstanbul’da 600 lojman alınacağını açıklayan Çiftçi, ilerleyen dönemde bu sayının artırılacağını söyledi.

Lojman ihtiyacının karşılanması için TOKİ veya diğer kamu kurumlarıyla anlaşma yapılmasının da seçenekler arasında bulunduğunu belirtti.

Yeni Şafak'a konuşan Çiftçi, şunları dile getirdi:

“Eylül ayı gibi 12-36 çalışma sistemine geçme düşüncemiz var. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte sistemi uygulamaya geçirmek istiyoruz. Fazla çalışma ücretlerini 2027 itibarıyla düzenlemeyi planlıyoruz. Maliye ile görüşmelerimizi bu doğrultuda yaptık. 12-36 sistemine geçtiğimizde fazla çalışma saatleri azalacak ve fazla çalışma ücretlerinin ödenebilir bir seviyeye gelmesi mümkün olacak”