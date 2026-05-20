CHP'li Bakan'dan gündemi sarsacak iddia! Kaymakam yakınına ceza yazan polis memuru intihara sürüklendi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul Başakşehir'de görev yapan iki çocuk babası bir polis memurunun intiharını gündeme getirdi.

İddiaya göre, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Mehmet Erbil, görevi başındayken "ehliyetsiz araç kullandığı" gerekçesiyle bir sürücüye trafik cezası yazdı. Cezaya tepki gösteren şahıs, polis memuru Erbil'i “Ben Başakşehir Kaymakamının yakınıyım” diyerek ceza yazmaması konusunda tehdit etti.

KAYMAKAM YAKININA CEZA YAZAN POLİS MEMURU İNTİHARA SÜRÜKLENDİ İDDİASI

Cezanın yazılmasının ardından Başakşehir Kaymakamı'nı ve İlçe Emniyet Müdürü'nü arayan şahıs, kendisine “kim olduğunu söylemesine rağmen" ceza yazıldığını iddia etti. Bu olayın ardından polis memuru Mehmet Erbil, sistematik olarak mobbinge maruz kalmaya başladı.

CHP'li Murat Bakan'ın aktardığına göre, Erbil'e amirleri tarafından da yoğun baskı uygulandı.

Bakan, "Arkadaşlarıyla bir kafede otururken amiri geldi, kendisini uyardı, arkadaşlarına GBT yaptı..." diyerek polis memuruna yapılanların mobbingle de sınırlı kalmadığını; görev yerinin jet hızıyla değiştirilerek Bağcılar'a sürüldüğünü ifade etti.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ BAKAN ÇİFTÇİ'YE TEK TEK SORDU

Maruz kaldığı mobbingin ardından evli ve iki çocuk babası polis memuru Mehmet Erbil'in intihar ettiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Bakan, söz konusu iddiaya ilişkin yanıtlaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çifti'ye şu soruları yöneltti:

Başakşehir Kaymakamı, “ehliyetsiz araç kullanan” bir şahsa kanun uyarınca yazılan bir trafik cezası için İlçe Emniyet Müdürünü aramış mıdır? Kaymakam cezai işlem uygulanan kişinin cezayı yazan polis memuruna “Kendisinin kim olduğunu söylemesine rağmen ceza yazıldığını” söyleyerek polis memurunu müdürüne şikayet etmiş midir? Bu iddialar araştırılacak mıdır?

Kaymakam tarafından aranan İlçe Emniyet Müdürü, görevini yapan polis memuruna mobbing uygulamış mıdır? Polis memuru Mehmet Erbil’e görevli olduğu müdürlükte “Seninle çalışmayacağız, seni istemiyoruz” gibi beyanlarda bulunulduğu doğru mudur?

Mehmet Erbil’in izinli olduğu bir günde arkadaşlarıyla bir kafede otururken bir başkomiserin mekana gelip Erbil’i uyardığı, birlikte oturduğu arkadaşlarına GBT yaptığı ve tayininin çıkacağını söylediği iddiaları doğru mudur?

Ceza işleminin uygulandığı gün ve saatten, polis memuru Mehmet Erbil’in intihar girişiminde bulunduğu ana kadar; iddiaların odağındaki Başakşehir Kaymakamı, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ilgili Trafik Denetleme Büro Amiri arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine ait HTS (arama/mesaj) kayıtları geriye dönük incelenecek midir?

Polis memuru Mehmet Erbil’in izinli gününde arkadaşlarıyla oturduğu kafeye giderek GBT sorgulaması yaptığı iddia edilen başkomiserin, bu işlemi hangi yasal gerekçe, emir veya ihbara dayanarak yaptığı resmi kayıtlarda mevcut mudur? Söz konusu kafenin güvenlik kamerası görüntüleri ve o esnada sistem üzerinden yapılan GBT sorgulama kayıtları güvence altına alınmış mıdır?

Polis memuru Mehmet Erbil’i intihara sürüklediği iddia edilen tüm bu olaylar zincirinin ve iddiaların araştırılarak gerçeğin ortaya çıkması amacıyla; Başakşehir Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve söz konusu başkomiser ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Konuyla ilgili Bakanlığın ilgili teftiş kurulları harekete geçirilmiş midir?

Polis memuru Mehmet Erbil’in İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’ne görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?