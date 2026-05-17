2 polisi şehit eden saldırgana vatandaşlardan linç girişimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen bir şahıs, iki polis memurunun şehit olmasına neden oldu.

SALDIRGAN YAKALANDI, ANI KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek yaralı halde yakaladı. Saldırganın yakalanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Saldırının ardından bölgeye koşan vatandaşların, zanlıyı linç etmek için harekete geçtiği görüldü. Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaralı saldırgan önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'den bilgi aldı. Vali Soytürk daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Soruşturma devam ediyor.