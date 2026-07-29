Dolandırıcılar kaptırılan paralar anında dondurulacak! Bakan Çiftçi yeni sistemi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay Projesi kapsamında dolandırıcılık ihbarlarının tek merkezden değerlendirileceğini ve para başka hesaplara aktarılmadan dondurulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılık mağdurlarının maddi kayıplarını önlemek amacıyla hazırlanan Dolunay Projesi’nin ayrıntılarını açıkladı.

Projenin uygulanabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Çiftçi, sistemin yalnızca idari bir kararla hayata geçirilemeyeceğini söyledi.

Dolandırıcıların parayı kısa sürede farklı hesaplara aktardığını veya kripto varlıklara dönüştürdüğünü ifade eden Çiftçi, failler bulunsa bile çalınan paranın çoğu zaman geri alınamadığını kaydetti.

MERKEZİN BAŞINDA SAVCI OLACAK

Dolunay merkezinde savcıların yanı sıra emniyet, jandarma, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevlileri yer alacak.

Sistemin merkezinde savcının bulunacağını belirten Çiftçi, dolandırıcılık ihbarı geldiğinde ilgili kurumlara hızla talimat verileceğini söyledi.

Böylece para başka hesaplara aktarılmadan, kripto varlıklara çevrilmeden veya izi kaybettirilmeden dondurulacak ya da paraya el konulacak.

İHBARLAR 112 ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Vatandaşların dolandırıcılık ihbarlarını 112 üzerinden yapabileceğini aktaran Çiftçi, savcılığa yapılan başvuruların da Dolunay merkezine hızla iletileceğini belirtti.

Çiftçi, sistemin temel amacının mağduriyet büyümeden harekete geçmek ve vatandaşların maddi kayıp yaşamasını önlemek olduğunu söyledi.

Yenişafak'a konuşan Çiftçi şunları anlattı:

“Dolunay Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunu doğrudan idari bir kararla uygulamaya geçirme imkânımız yok. Dolandırılan vatandaşların en büyük sıkıntısı, faillerin bulunmasına rağmen paralarının bulunamaması. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra kısa süre içerisinde farklı hesaplara aktarıyor veya kripto varlıklara dönüştürüyor.

Dolunay Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunu doğrudan idari bir kararla uygulamaya geçirme imkânımız yok. Dolandırılan vatandaşların en büyük sıkıntısı, faillerin bulunmasına rağmen paralarının bulunamaması. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra kısa süre içerisinde farklı hesaplara aktarıyor veya kripto varlıklara dönüştürüyor.”