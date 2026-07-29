Okullara 30 bin güvenlik görevlisi geliyor! Bakanlık talep etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliği sağlamak için görevlendirilen polis, bekçi ve güvenlik korucularının asli görevlerinin de bulunduğunu belirterek mevcut sistemin sürdürülemeyeceğini söyledi. Çiftçi, okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik personeli talep ettiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından şiddet ve radikalleşme riski taşıyan öğrencilerle ilgili bilgilerin kurumlar arasında paylaşılması için altı kurumun katılacağı bir protokol hazırlanacağını açıkladı.

Çiftçi, İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının yer alacağı bir protokol hazırlanacağını söyledi.

BİLGİLER İLGİLİ KURUMA AKTARILACAK

Kahramanmaraş’taki saldırının failinin daha önce 32 kez okulun rehberlik servisine başvurduğunu belirten Çiftçi, bu bilginin emniyet veya sağlık birimlerine iletilmediğini ifade etti.

Benzer durumlarda zamanında önlem alınabilmesi için kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirileceğini söyleyen Çiftçi, rehber öğretmenlerin şiddet eğilimi tespit ettikleri öğrencileri güvenlik birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi, bireysel radikalleşme eğilimi gösteren çocukların da Kahramanmaraş’taki saldırının ardından takip edilmeye başlandığını kaydetti.

Mevcut uygulama sürdürülebilir değil

Eğitim yılı boyunca yaklaşık 25 bin polis, güvenlik korucusu ve bekçinin okullarda görevlendirildiğini açıklayan Çiftçi, bu personelin kendi asli görevlerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını belirten Çiftçi, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik görevlisi talep ettiklerini açıkladı.