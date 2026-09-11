Bahçeli'nin danışmanı Mansur Yavaş'ı yazdı: AKP'ye geçerse kimse şok geçirmesin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından ortaya atılan parti değiştirme iddialarına yanıt vermiş, görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu vurgulamıştı.

Görüşmenin ardından Türkgün gazetesi başyazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise “Mansur Yavaş’ın hiçbir şeyi bizi şaşırtmaz” başlıklı bir yazı yazdı.

Yazısında "Mansur Yavaş, yarınlarda AKP’ye katılırsa, ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin…" ifadelerini kullanan Çiçek, Yavaş’ın görüşmeye yönelik tepkilerin ardından "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" sözünü hatırlatarak, "Mansur Yavaş’ın durduğu yer ne söylediği sözler sizi aldatmasın… Yarınlarda ne yapacağına dair de kimse erken konuşmasın…" dedi.

"BAŞKA ANLAMLARA ÇEKİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Dolayısıyla Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm."

Parti değiştireceği yönünde iddialar ortaya atılmasına tepki gösteren Yavaş, "Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum." demişti.