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Erdoğan - Mansur Yavaş görüşmesine AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Erdoğan - Mansur Yavaş görüşmesine AKP'den ilk açıklama
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sorulan soruya yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir." dedi.

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"ANKARA'NIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA"

MKYK toplantısı sonrası konuşan Çelik, siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişlerdir. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir."

Ayrıca AKP Sözcüsü, Erdoğan'ın 'parti ayrımı gözetmeksizin' belediye başkanlarına randevu verdiğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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