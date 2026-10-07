Aynı anda yüzlercesini doğaya saldılar

Burdur Valiliği himayelerinde, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 200 çil keklik aynı anda, Kargı köyü Karacaören II Barajı kırsalında doğaya bırakıldı.

KEKLİKLERİN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Doğal yaşamın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen salım programında, çil kekliklerin doğal yaşam alanlarına kazandırılması hedefleniyor. (AA)

ÇİL KEKLİKLER AÇIK ALANLARDA YAŞIYOR

Çil keklikler, doğal ortamda çoğunlukla tarım arazileri, bozkırlar, çayırlar, meralar ve çalılık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Yerde yuva yapan bu kuşlar, özellikle bitki örtüsünün bulunduğu açık ve yarı açık alanları tercih ediyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülebilen çil keklikler, beslenme ve barınma açısından uygun koşulların bulunduğu doğal yaşam alanlarında varlığını sürdürüyor. Türün korunması ve popülasyonunun desteklenmesi amacıyla uygun habitatlara yapılan salımlar da yaban hayatının devamlılığı açısından önem taşıyor.