Aynı adreste ikinci tehlike! Toprak kaydı, binalar boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat çalışması sırasında korkutan bir gelişme yaşandı. Temel kazısı yürütülen alanda toprak kayması meydana gelmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve yakın konumdaki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYDI

Olay, İzmit'e bağlı Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokağı'nda meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen temel kazı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE KARARI ALINDI: 2 BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, toprak kaymasının yaşandığı alanda ve çevresindeki yapılarda incelemelerde bulundu. Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından, kayma yaşanan alana yakın noktadaki 2 binanın güvenlik gerekçesiyle tedbiren boşaltılmasına karar verildi.

AYNI ALANDA DAHA ÖNCE YIKIM YAŞANMIŞTI: KOLON SESLERİ SONRASI 4 KATLI BİNA KONTROLLÜ YIKILDI

Meydana gelen toprak kayması, aynı noktada daha önce yaşanan tehlikeyi yeniden gündeme getirdi. Söz konusu alanda 27 Ağustos'ta 4 katlı bir binanın kolon ve kirişlerinden sesler gelmesi üzerine inceleme yapılmıştı.

Bitişiğindeki inşaat alanı ve yapıda gerçekleştirilen kontrollerde, binanın zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı tespit edilerek kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilmişti. (AA)