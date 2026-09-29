Sakarya'da kuvvetli sağanak: Okullar tatil edildi

Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

AKYAZI'DA ALTI OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Akyazı ilçesinde Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu ile Yağcılar İlkokulunda yarın eğitime ara verildi. Karar, kuvvetli yağışın ilçede etkisini sürdürmesi nedeniyle alındı. Böylece Akyazı'da altı okulda eğitim bir gün durduruldu.

ERENLER'DE DOKUZ OKULDA EĞİTİM YAPILMAYACAK

Erenler ilçesinde Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlk ve Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulunda yarın eğitim yapılmayacak. Bu okullarda da olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verildi.

KARAPÜRÇEK VE KARASU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karapürçek ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi. Karasu ilçesinde ise Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi. Böylece dört ilçede toplamda çok sayıda okulda yarın eğitim yapılmayacak.