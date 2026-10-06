AYM'nin Tayfun Kahraman kararı Resmi Gazete'de: Bir an önce tahliye edilmeli

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma ve bireysel başvuru haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AYM, Kahraman'ın yeniden yargılanmasına ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, AYM'nin kararını Birgün'e değerlendirirdi. Kararın Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusu üzerine verilen bir karar olduğunu söyledi.

Çifçi, AYM'nin kararında kendi kararlarının ilk derece mahkemeleri tarafından uygulanmamasının mümkün olmadığına dikkat çektiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunun bir kez daha vurgulandığını ifade etti.

"Karar ikinci başvurumuza ilişkin. İlk kararın uygulanmaması neticesinde yapmış olduğumuz başvuru nihayetinde verilen bir karar. Burada Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın hakkıyla beraber aslında kendi varlığını da müdafaa etmek üzerine bir karar kurdu. Bu kararda da şundan bahsediyor: ‘Ben Anayasa Mahkemesi olarak bir karar verdim. İlk derece mahkemesi olarak yahut herhangi bir idari yargı, idari merci olarak Senin bu kararını ben beğenmedim, bu şekilde uygun bulmadım, bana göre değil' deyip uygulamama hakkın yok, yetkin yok. "

Avukat Çifçi, AYM'nin bu konudaki değerlendirmesinin oy birliğiyle yapılmasının da önemli olduğunu belirterek, artık yeniden yargılama konusunda herhangi bir tartışma kalmaması gerektiğini savundu.

“BİR AN ÖNCE YENİDEN YARGILAMA YAPILMALI”

Çifçi, kararın ardından ilk derece mahkemesinin dosyayı yeniden ele alması gerektiğini belirtti.

Avukata göre mahkeme, AYM kararının gereğini yerine getirerek yargılamanın yenilenmesine karar vermeli ve bu süreçte Kahraman'ın tahliyesini de değerlendirmeli.

Çifçi, Kahraman'ın sağlık durumu, cezaevinde geçirdiği süre ve hakkında daha önce de AYM tarafından hak ihlali kararı verilmiş olmasını dikkate alarak, tutukluluğunun sürdürülmesini gerektiren bir durum bulunmadığını öne sürdü.

TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

AYM kararının ardından Kahraman'ın tahliye edilip edilmeyeceği de gündeme geldi.

Çifçi, AYM'nin kararında ve ilgili değerlendirmelerde Kahraman'ın tahliyesinin de gündeme geldiğini belirterek, yeniden yargılama kararıyla birlikte tahliye yönünde de karar verilmesi gerektiğini savundu.

Avukat, kaçma veya delilleri karartma gibi tutukluluk gerekçelerinin somut olay bakımından bulunmadığını ileri sürerek, mahkûmiyet kararının AYM tarafından verilen ihlal kararı sonrasında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Bir an önce aslında ilk derece mahkemesinin herhangi bir tartışmaya açık olmadan yargılamanın yenilenmesine dair, yani dosya yeni bir esas vermesi gerekiyor, buna dair karar oluşturup bizce de aslında tensiben de tahliye kararı vermesi gerekiyor. Çünkü tutuklu kimi yargılarsınız? Katalog suçlardan, tutuklu. Yani yargılama ihtimali değerlendirilir. Delil karartma ihtimali vardır, kaçma şüphesi vardır, işte müştekilere, tanıklara bir baskı yapma durumu söz konusudur vesaire. Ama burada bu şekilde bir durum söz konusu değil. Zaten karar da ortadan kalktığı için, mahkûmiyet kararı da... Bu sebeple gelinen aşamada bir an önce aslında tahliyesinin de verilmesi gerekiyor.”