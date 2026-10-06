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Halk TV Türkiye AYM hak ihlali kararı vermişti: Feti Yıldız'dan Tayfun Kahraman çıkışı

AYM hak ihlali kararı vermişti: Feti Yıldız'dan Tayfun Kahraman çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de MHP’nin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada AYM'nin tutuklu Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararı için “tartışılacak taraf yok” dedi.

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AYM hak ihlali kararı vermişti: Feti Yıldız'dan Tayfun Kahraman çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Toplantısı için geldiği TBMM'de gazetecilere Tayfun Kahraman hakkında verilen ikinci hak ihlali ve yeniden yargılama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin "Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi.

Feti Yıldız, partisinin grup toplantısından ayrılırken, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesi Resmi Gazete'de de yayımlandığının hatırlatılması üzerine Yıldız, "Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve ‘yargılamanın yenilenmesi gerekir’ dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok" diye konuştu.

NE OLDU?

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruda, Yüksek Mahkeme oy birliğiyle 2 Nisan 2026'da yeniden ihlal ve yeniden yargılama kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı bu kararın gerekçesi de bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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