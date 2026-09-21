Aydın'da üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin’in (24) ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Ö.K. (30), “kadına karşı kasten öldürme” suçundan beraat etti. Sanık, ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DURUŞMADA TELEFON KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Duruşmada, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanarak dosyaya eklenen raporda Büşra Cin’in cep telefonunda bulunan video ve ses kayıtlarına yer verildi. Söz konusu kayıtlarda Cin’in yaşamına son vermeyi düşündüğüne ve ailesine veda ettiğine ilişkin ses ve görüntülerin bulunduğu belirtildi.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Ö.K’nin “kadına karşı kasten öldürme” ve “ruhsatsız tabanca bulundurma” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Ö.K. ise suçlamayı kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan beraatine karar verdi. Ö.K., ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

“ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞILDI”

Ö.K’nin avukatı İmran Acar, kararın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özellikle bilişim suçlarına ilişkin delillerin elde edilmesinin zaman aldığını belirten Acar, Büşra Cin’in telefonundaki mesaj ve kayıtların incelenmesinin ardından önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

BÜŞRA CİN'İN ÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Mart 2025’te Nazilli’nin Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.K., sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak evine geldiğinde misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin’i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden tabancayla vurulan Cin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kendisine ait el svap örneklerinde ve montunda atış artıklarının tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede Ö.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. (AA)