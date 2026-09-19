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Halk TV Türkiye Konya’da kahreden olay! Kendi çocuğuna traktörle çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya’da kahreden olay! Kendi çocuğuna traktörle çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Konya’da kahreden olay! Kendi çocuğuna traktörle çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yürekleri yakan feci bir kaza meydana geldi. Bir çiftlik evinin avlusunda, babasının idaresindeki traktörün altında kalan 4 yaşındaki küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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ÇİFTLİK EVİNİN AVLUSUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi. Mohammad Akbar Tomer’in (30) kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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